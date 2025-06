Sete soldados israelenses morrem em explosão de blindado na Faixa de Gaza

Sete soldados israelenses morreram na terça-feira, 24, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, quando o veículo blindado em que eles estavam foi atingido por um artefato explosivo. Um outro soldado ficou gravemente ferido após ser atingido por tiros. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (25) por um oficial do Exército de Israel. As Brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, informaram via Telegram que soldados que se escondiam em um prédio residencial caíram em uma emboscada e foram alvejados por mísseis e rajadas de metralhadoras. Fonte: Associated Press.