Senado da Colômbia aprova reforma trabalhista de Petro

O Senado da Colômbia aprovou na terça-feira o projeto de reforma trabalhista do presidente Gustavo Petro, rejeitado em abril e ressuscitado depois que o mandatário de esquerda promoveu uma consulta popular para submeter sua proposta ao voto dos eleitores.

A Câmara Alta aprovou a reforma com 57 votos a favor e 31 contra. O projeto incluiu todos os pontos-chave que o governo Petro considera vitais.

A iniciativa busca que a jornada de trabalho termine às 18h00 e não às 21h00, como acontece atualmente, que alguns trabalhos informais tenham acesso à Previdência Social e que se estabeleça um fundo especial para garantir as pensões aos camponeses, entre outros pontos.

A aprovação do texto ocorreu com a ausência do senador opositor Miguel Uribe, pré-candidato à presidência, hospitalizado em estado crítico há mais de uma semana após ter sido baleado durante um ato de campanha em Bogotá.