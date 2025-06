Italianos protestam contra casamento de Jeff Bezos em Veneza: "Sem espaço"

Ao menos 500 manifestantes protestaram, neste sábado (28), em Veneza , na Itália, contra o casamento suntuoso entre Jeff Bezos , fundador da gigante do varejo online Amazon, e a ex-apresentadora de TV Lauren Sánchez.

— Bezos, longe da lagoa — gritaram os manifestantes pelas vielas da cidade, exibindo cartazes com mensagens contra os "ricos".

O coletivo "No place for Bezos" ("Sem espaço para Bezos", em português) voltou às ruas para denunciar a exploração da cidade pelo casal bilionário e as consequências das festividades para o meio ambiente.