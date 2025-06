Seis cientistas nucleares morrem em ataque, diz imprensa iraniana 

Ataques desta sexta-feira atingiram alvos no Irã.

"Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi foram os cientistas nucleares martirizados no ataque de Israel", anunciou a agência de notícias Tasnim.

Mohammad Mehdi Tehranchi era o presidente da Universidade Islâmica Azad do Irã e Fereydoun Abbasi foi diretor da Organização de Energia Atômica do país.

Os ataques desta sexta-feira atingiram alvos no Irã, incluindo edifícios residenciais em Teerã, além de instalação crucial de enriquecimento nuclear no centro do país.