Se houver oportunidade, EUA levarão Rússia para a mesa de negociações, diz Rubio

Rubio disse ainda que o presidente dos EUA, Donald Trump, irá contrariar os apelos da Europa para aumentar as sanções à Rússia pela guerra com a Ucrânia porque os americanos ainda querem espaço para negociar um acordo de paz.

"Não tiramos nenhuma sanção à Rússia, todas ainda 'estão no lugar'. No entanto, se fizéssemos o que todos querem que façamos, que é entrar e esmagá-los os russos com mais sanções, provavelmente perderíamos nossa capacidade de falar com eles sobre o cessar-fogo e, então, quem estaria falando com eles?", ponderou.