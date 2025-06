Schwarzenegger surpreende passageiros do metrô de Viena com mensagem sobre o clima

"Aqui está seu diretor de mobilidade, Arnold Schwarzenegger, falando com vocês". Com este anúncio, o astro de "O Exterminador do Futuro" e ex-governador da Califórnia surpreendeu nesta terça-feira (3) os passageiros do metrô de Viena, chamados de "heróis da ação climática" por utilizarem o transporte público.

"Obrigado pelo seu compromisso com um planeta saudável", ouviram, em alemão, os passageiros a caminho do trabalho, com a voz inconfundível de seu compatriota.

"Vocês estão contribuindo para a ação coletiva e para eliminar a poluição", acrescentou o austríaco-americano, desta vez em inglês. A mensagem começou a ser divulgada às 6h00 locais e foi ouvida durante todo o dia no transporte público da capital.

Schwarzenegger, 77 anos, está na Áustria para participar da nona cúpula anual dedicada ao clima, organizada no antigo palácio imperial Hofburg.

Viena, uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem um sistema de transporte público eficaz que é utilizado diariamente por 2,4 milhões de passageiros.

No discurso de abertura no Austrian World Summit, Arnold Schwarzenegger, que já chegou a chamar o presidente dos Estados Unidos Donald Trump de "líder fracassado", evitou críticas e minimizou o papel do governo federal americano.

Ele pediu a todos que façam a sua parte para deter o aquecimento global. "Eu sei que as pessoas estão cansadas e exaustas das reclamações, lamentações e do pessimismo. As pessoas querem heróis (...) Precisamos conquistar as pessoas", disse.