Como é o vulcão onde a brasileira Juliana Marins foi encontrada morta

As belas paisagens do Monte Rinjani — um dos destinos mais procurados da Indonésia por turistas e montanhistas — oferece desafios e carrega perigos em suas trilhas escorregadias.

Nesta terça-feira (24) o corpo da brasileira Juliana Marins, que havia caído em um penhasco no último sábado durante uma trilha, foi localizado pelas equipes de resgate. Juliana fazia uma trilha com um grupo de mais cinco pessoas e um guia local. A caminhada já estava no segundo dia quando a brasileira disse ao guia que estava cansada para continuar. Ele teria falado para ela descansar e seguido viagem com os demais turistas.