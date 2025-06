Rutte diz que EUA estão comprometidos com Otan e que Ucrânia está convidada para cúpula

O secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a organização.

"Os EUA estão totalmente comprometidos com a Otan, totalmente comprometidos com nossos esforços conjuntos no que diz respeito à Ucrânia, não há razão para duvidar disso", afirmou Rutte em coletiva transcrita no site da Otan.

Rutte disse que a Ucrânia está convidada para a reunião de cúpula da Otan. "Eu convidei a Ucrânia para a Cúpula, e, o mais brevemente possível, apresentaremos o programa com mais detalhes", disse.

"Mas, no momento, pelo menos aparentemente, não há nenhuma reunião do Conselho Otan-Ucrânia planejada em nível de liderança", disse.

Rutte afirmou que será importante que o comunicado da cúpula se concentre em algumas questões. "Uma delas é um enorme aumento nos gastos com defesa para garantir que possamos nos manter seguros, não apenas agora, mas também no futuro", afirmou. Em relação a esse tema, Rutte afirmou que é preciso garantir que realmente sejam colocado em prática os gastos com defesa, com as indústrias de defesa colocando linhas de produção extras e turnos extras para isso.