Rússia realiza maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra

Na região de Cherkasy, no centro da Ucrânia, os ataques russos deixaram seis feridos, incluindo uma criança , informou a polícia ucraniana no Telegram.

Além dos civis feridos, um piloto de F-16 morreu durante a noite quando seu avião foi "danificado" no ar , "sem que tivesse tempo de se ejetar" da aeronave, segundo a Força Aérea Ucraniana.

Um homem de 60 anos também morreu em um bombardeio com drone russo na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades regionais.