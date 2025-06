Rússia planeja novos ataques ao setor de energia da Ucrânia, diz Zelenski

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, afirmou neste domingo, 15, que a Rússia está planejando novos ataques ao setor de energia da Ucrânia. Na visão de Zelenski, não há sinais de que o governo russo esteja levando a sério a diplomacia para acabar com a guerra.

"Apesar de todas as promessas do presidente russo, Vladimir Putin aos Estados Unidos e a outros países no mundo que buscam a paz, a Rússia continua atacando instalações de energia civil na Ucrânia", afirmou Zelenski, em publicação no X.

Segundo o presidente ucraniano, o ministério de Energia da Ucrânia repassou informações sobre a ameaça à infraestrutura para a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e para o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Já o ministério de Defesa da Ucrânia informou o ministério de Defesa dos EUA.

Zelenski afirmou que "não há sinais de que alguém em Moscou esteja se preparando para acabar com a guerra ou levar a diplomacia a sério". No post, o presidente ucraniano avaliou ainda que os potenciais ataques da Rússia à Ucrânia "podem ser menos visíveis para o mundo agora, porque todos os olhos estão voltados para a situação no Oriente Médio".

Em reação, Zelenski disse que se reuniu com militares, o Serviço de Segurança e autoridades do governo para discutir como proteger a infraestrutura do país, definindo tarefas para fortalecer a defesa aérea.