Rússia não tem chance contra uma Otan unida, diz chefe da diplomacia europeia

"Manter a unidade da aliança é tão prioritário quanto aumentar os gastos com defesa", disse Kallas sobre a reunião de cúpula da Otan programada para a próxima semana em Haia.

"Aqueles que têm fronteira com a Rússia, sentem com frequência suas provocações", disse Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia e nascida neste país quando ainda era parte da União Soviética.

O governo dos Estados Unidos pressiona para que o nível de gastos passe do atual equivalente a 2% de cada PIB nacional para 5%, um salto que no momento parece fora do alcance da maioria dos países.