Rússia exige anexação de 20% do território da Ucrânia para cessar-fogo

Com intermediação do governo turco, representantes de Rússia e Ucrânia se reuniram nesta segunda-feira em Istambul.

Na proposta de cessar-fogo apresentada pela Rússia nesta segunda-feira (2) , o país manteve exigências já feitas em encontros anteriores como condição para interromper o conflito, segundo agências estatais russas. As delegações dos dois países se reuniram em Istambul , na Turquia, para uma nova rodada de negociações diretas pela paz.

Entre os principais pontos do memorando russo entregue aos ucranianos está o reconhecimento, por parte da Ucrânia e da comunidade internacional, da anexação de aproximadamente 20% do território ucraniano como parte integrante da Federação Russa. O documento também exige a retirada total das tropas ucranianas desses territórios.

Outros itens listados no texto envolvem:

Caso as exigências russas sejam atendidas, o memorando prevê a assinatura de um acordo de paz, o fim das sanções econômicas mútuas e a retomada do fluxo de gás e outras relações comerciais.

De acordo com o g1, até a última atualização, o texto não fazia menção direta à proibição da entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma das pautas centrais da guerra desde o início da invasão russa, em 2022.