Rússia e Ucrânia trocarão mil prisioneiros de guerra no fim de semana

Rússia e Ucrânia trocarão, no próximo fim de semana, mil prisioneiros de guerra, 500 de cada lado, anunciou nesta quarta-feira (4) o presidente ucraniano Volodirmir Zelensky, poucos dias depois de uma série de conversações em Istambul.

Zelensky também reiterou que está "pronto" para participar de uma cúpula com seus homólogos, o russo Vladimir Putin, o americano Donald Trump e o turco Recep Tayyip Erdogan.

Além disso, acusou a Rússia de manter conversações com Kiev apenas para agradar o presidente americano e com o objetivo de "atrasar" as sanções dos Estados Unidos contra ele.