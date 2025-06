Rússia diz que cessar-fogo completo só será possível se Ucrânia retirar tropas

A Rússia pediu que Ucrânia retire sus tropas dos quatro oblasts (regiões administrativas) do país que Moscou reivindica como anexados antes de qualquer cessar-fogo total, segundo o memorando russo transmitido nesta segunda-feira (2) a Kiev e publicado pelas agências de notícias russas.

De acordo com o documento, entregue à Ucrânia durante negociações em Istambul, Moscou quer a "retirada total" das tropas ucranianas dos oblasts parcialmente ocupados de Donetsk e Luhansk, no leste, assim como de Zaporizhzhia e Kherson, no sul, antes da "implementação de um cessar-fogo de 30 dias".