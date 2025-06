Rússia condena ataques 'ilegais' de Israel; Emirados Árabes pedem que Irã reduza tensões

Os ataques intensos e contínuos do lado israelense contra "instalações nucleares pacíficas" no Irã são "ilegais" do ponto de vista do direito internacional, criam ameaças inaceitáveis à segurança internacional e empurram o mundo para uma "catástrofe nuclear", cujas consequências serão sentidas em todos os lugares, inclusive em Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores russo nesta terça, 17.

O comunicado apela para que a liderança israelense recue imediatamente nos ataques a instalações nucleares. "A postura confrontacional e as ações destrutivas de Israel são compreendidas e apoiadas apenas pelos Estados que são seus verdadeiros cúmplices e agem por motivos oportunistas", pontua a nota.

O ministério afirmou ainda que a solução almejada só pode ser alcançada de forma confiável por meio de diplomacia e negociações. "A Rússia observa as claras declarações iranianas de adesão ao tratado de não-proliferação e a prontidão para retomar os contatos com os EUA", acrescenta.

Emirados Árabes

O presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, expressou apoio à população iraniana e pediu a redução de tensões com Israel em ligação telefônica com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. A declaração foi feita hoje em publicação no X pelo diretor de Comunicações Estratégicas do Ministério das Relações Exteriores dos EAU, Afra Al Hameli.

Na ligação, Al Nahyan discutiu os "últimos desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a paz e a segurança regionais". Ainda de acordo com a publicação, o presidente destacou que os Emirados continuam a promover diálogos com outros países e atores relevantes "para ajudar a reduzir as tensões e apoiar os esforços para restaurar a segurança e a estabilidade na região", afirmou Al Hameli.