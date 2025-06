Repórter é atingida por bala de borracha durante transmissão ao vivo de protestos em Los Angeles

A repórter australiana Lauren Tomasi foi atingida por uma bala de borracha enquanto fazia uma transmissão ao vivo dos protestos de Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo (8). Em vídeo publicado pelo canal australiano 9news, é possível ver o momento em que ela é atingida na perna.

Nas imagens, Lauren aparece de costas para as forças policiais, relatando para a câmera o que estava acontecendo. Na sequência, um dos agentes aponta na direção dela e dispara.

Protestos na Califórnia

A escalada nos protestos ocorre após a prisão de cerca de cem imigrantes em Los Angeles e cidades próximas, onde há forte presença da comunidade latina.

De acordo com a polícia de São Francisco, na Califórnia, 60 pessoas foram presas na noite de domingo. A situação se agravou durante uma manifestação, quando vários participantes "se tornaram violentos", atacando prédios e uma viatura policial, escreveu a autoridade na rede social X.

A Guarda Nacional começou a chegar a Los Angeles no domingo, após ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A força militar foi acionada para conter os protestos contra as políticas de imigração do republicano na cidade da Califórnia.

Segundo o presidente americano, 2 mil soldados foram enviados a Los Angeles para repelir as manifestações. A ação não foi coordenada com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que criticou a decisão. De acordo com ele, a medida pode aumentar a violência nos protestos.

O presidente justificou o envio das tropas alegando "fracasso" de Newsom e da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, em controlar os atos.

Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, é a primeira vez desde 1965 que a Guarda Nacional é federalizada para uma operação doméstica sem aval de um governador. O último caso foi durante o governo Lyndon Johnson, no Alabama, em apoio a manifestações pelos direitos civis.

O governo da Califórnia informou que a Guarda Nacional foi enviada para três pontos de Los Angeles. Pela manhã, poucas manifestações foram registradas. No início da tarde, no entanto, houve uso de gás lacrimogêneo em frente a um centro de detenção no centro da cidade.

No sábado (7), policiais usaram balas de borracha e granadas de efeito moral para dispersar manifestantes. Integrantes da Casa Branca afirmaram que houve lançamento de coquetéis molotov e pedras contra agentes de segurança.