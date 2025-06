Reino Unido está enviando jatos e reforços militares para Oriente Médio, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que os britânicos estão enviando jatos da Força Aérea Real e outros reforços militares para o Oriente Médio, enquanto o conflito entre Irã e Israel ameaça se intensificar.

"Estamos transferindo recursos para a região, incluindo jatos, para apoio de contingência na região", disse para jornalistas, durante voo para o Canadá, para a cúpula do G7. Segundo o premiê, ele conversou com o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bem como com outros líderes mundiais, sobre esforços para acalmar a situação na região.