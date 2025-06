Reino Unido anuncia reformas para 'erradicar' quadrilhas de pedófilos

A ministra do Interior britânica, Yvette Cooper, anunciou, nesta segunda-feira (16), uma série de reformas legislativas para "erradicar" o problema das quadrilhas de pedófilos, que exploram sexualmente meninas e mulheres jovens vulneráveis.

"Vamos modificar a lei para garantir que os adultos que têm relações sexuais com penetração com menores de 16 anos possam ser denunciados por estupro", anunciou Yvette Cooper diante do Parlamento.