Químicos conseguem sintetizar paracetamol a partir de resíduos plásticos

Esse experimento "demonstra que é possível produzir esse medicamento essencial a partir de resíduos plásticos, mediante um processo que não poderia funcionar unicamente com uma síntese química ou unicamente biológica", resume o estudo publicado na revista científica Nature Chemistry e realizado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

O paracetamol, indicado contra a dor e a febre, é um dos medicamentos mais comumente usados. Ele é produzido a partir de derivados do petróleo, a maioria das vezes por fábricas terceirizadas na Ásia, mediante técnicas de baixo custo, mas bastante contaminantes.

Os autores do estudo, financiado entre outros pelo laboratório farmacêutico AstraZeneca, dividiram o processo em várias etapas.

Ao final desta primeira etapa, as bactérias sintetizaram uma molécula chamada "PABA". Depois, modificando geneticamente as bactérias, os pesquisadores conseguiram fazer com que essa molécula se transformasse em paracetamol.