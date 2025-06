Quênia é palco de enfrentamentos durante recordação de protestos de 2024

Policiais e manifestantes se enfrentaram nesta quarta-feira (25) no Quênia durante o ato que marcou o aniversário de um ano de um inédito movimento de protesto que foi duramente reprimido e terminou com 60 mortos.

Durante semanas, as ruas de Nairóbi se viram sacudidas por esses protestos contra aumento de impostos decretado pelo presidente William Ruto que tiveram seu ponto culminante na ocupação do Parlamento em 25 de junho de 2024.

Ao completar um ano do movimento, milhares de manifestantes voltaram a protestar na capital, em meio a um forte aparato policial e com escolas e comércios fechados por precaução.

Logo começaram as tensões. Alguns manifestantes lançaram pedras com os policiais, que responderam com gases lacrimogêneos e pelo menos um canhão d'água.