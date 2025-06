Quem é Thiago Ávila, ativista brasileiro que está em missão humanitária rumo à Faixa de Gaza

— Olá, pessoal. Eu sou Thiago Ávila, cidadão brasileiro e membro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, e se você está assistindo a esse vídeo, significa que eu fui detido ou sequestrado por Israel ou outra força cúmplice na região do Mediterrâneo, a caminho de Gaza para romper o cerco — diz o ativista em vídeo publicado no Instagram após a interceptação.

Ávila, que se considera um comunicador, utiliza o Instagram como ferramenta do seu ativismo socioambiental. São mais de 2,7 mil publicações e 809 mil seguidores . Ele também tem um canal no YouTube, chamado Rede Sul Global , que acumula 62,7 mil inscritos.

Além dessa ação, Ávila já participou de missões humanitárias em outros países, como Cuba e Líbano. "Esse ano me atropelou em praticamente todos os aspectos da vida. Rodei o mundo (14 países e quase 50 cidades) espalhando nossa mensagem", escreveu em uma publicação de retrospectiva de 2024 no Facebook.

Pai dedicado e internacionalista: quem é Thiago Ávila?

No ano início do passado, o ativista se tornou pai da menina Teresa. Em publicações no Instagram, conta como a experiência tem sido enriquecedora. A esposa, Lara Souza, também participa do ativismo socioambiental.