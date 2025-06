Quem é o homem que sobreviveu a queda de avião na Índia

O britânico-indiano Vishwash Kumar Ramesh , 40 anos, é até o momento o único sobrevivente da queda do voo da Air Índia na cidade de Ahmedabad nesta quinta-feira (12). Depois que a polícia já havia descartado a possibilidade de sobreviventes dentro da aeronave, Ramesh foi socorrido com ferimentos a um hospital próximo.

Segundo relatos da mídia indiana, ele mora em Londres e estava em Ahmedabad visitando a família. O ministro do Interior indiano, Amit Shah, visitou o sobrevivente no hospital. Segundo médicos, Ramesh supostamente saiu andando após o acidente que deixou mais de 240 mortos.

— Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo, mas parece estar fora de perigo — disse o médico Dhaval Gameti à Associated Press.

Ele foi identificado primeiro pelo jornal indiano Hindustan Times, que reportou que o britânico-indiano morou em Londres pelos últimos 20 anos e viajou para a Índia com seu irmão, que também estava no avião. Ramesh ainda tinha seu cartão de embarque que mostrava seu assento: A11.

Mais cedo, a polícia de Ahmedabad disse que parecia não haver sobreviventes do acidente aéreo, até a localização de Ramesh. Em seguida, as autoridades deixaram em aberto a possibilidade de haver mais sobreviventes .

— Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Eu estava assustado. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me segurou e me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital.