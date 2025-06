Quem é Khaby Lame, influencer detido nos EUA

Khaby Lame tem mais de 162 milhões de seguidores apenas no TikTok. @khaby00 / Instagram / Reprodução

O influenciador e humorista Khaby Lame foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas na última sexta-feira (6).

Segundo a entidade, o tiktoker senegalês teria "estourado o prazo determinado no seu visto para estadia no país". Ele foi solto no mesmo dia e deixou o país de forma voluntária, conforme comunicado do ICE.

Até o momento, o influencer não se pronunciou sobre o ocorrido.

Quem é Khaby Lame

Nascido no Senegal, Lame se mudou para a Itália com a família quando tinha um ano, porém, só ganhou a cidadania italiana em 2022, apesar de ter passado a vida inteira no país europeu.

Aos 25 anos, o jovem acumula mais de 162 milhões de seguidores apenas no TikTok. Ele se tornou o criador de conteúdo mais seguido na rede social em 2022.

Lame começou a produzir vídeos em março de 2020, quando perdeu o emprego de operador de máquinas em uma fábrica, nos arredores de Turim. As primeiras publicações mostravam o jovem dançando e reagindo a videogames.

O senegalês se tornou famoso com vídeos silenciosos em que reage a tarefas que prometem facilitar a vida, os "life hacks", mas são desnecessariamente complicados. Lame termina a gravação mostrando uma forma mais fácil de fazer a mesma coisa, em silêncio.

Khaby já entrou para as listas 30 Under 30, da revista Forbes, e 40 Under 40, da Fortune. A estimativa é de que ele ganhe cerca de 750 mil dólares por publicação.