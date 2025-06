Quatro edifícios críticos do complexo Nuclear de Esfahan, no Irã, foram danificados, diz AIEA

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou, em publicações no X, que quatro edifícios críticos no complexo nuclear de Esfahan, no Irã, foram danificados nos ataques de Israel contra o território iraniano, incluindo a Instalação de Conversão de Urânio e a Planta de Fabricação de Placas de Combustível.

"As instalações nucleares de Esfahan foram alvo de vários ataques em 13 de junho. Nenhum aumento nos níveis de radiação fora do local foi relatado até agora. A AIEA permanece em contato próximo com o Irã", escreve uma das postagens, que reitera que informações da Autoridade Reguladora Nuclear do Irã citam níveis de radiação inalterados.