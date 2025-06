Quase 150 queixas de ataques com seringas na França durante Fête de la Musique

A polícia francesa prendeu 12 suspeitos após 145 pessoas relatarem terem sido picadas com seringas durante a Fête de la Musique, um festival anual realizado em todo o país, anunciaram as autoridades neste domingo(22).

Milhões de pessoas foram às ruas em toda a França na noite de sábado para aproveitar as festividades, que em Paris contaram com "multidões sem precedentes", segundo as autoridades.