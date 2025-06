Qual prefeito para resistir a Trump? Democratas de Nova York escolhem candidato

Entre 12 candidatos, as pesquisas preveem um duelo entre o ex-governador do estado Andrew Cuomo, que renunciou em 2021 devido a acusações de agressão e assédio sexual, e Zohran Mamdani, estrela emergente da esquerda.

O vencedor das primárias democratas se posicionará como favorito para as eleições à prefeitura da capital financeira e cultural do país, previstas para novembro.

Aos 67 anos e com uma longa experiência na política, Cuomo ostenta experiência e contatos no partido para gerir uma cidade "em crise". Retorna depois de ter que renunciar ao seu cargo de governador há quatro anos devido a acusações de assédio sexual de mais de uma dezena de mulheres, que ele nega.

Por sua vez, Mamdani, nascido em Uganda há 33 anos e com origens indianas, representa a ala "socialista" do partido apoiada por figuras de esquerda como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

O agora membro da Assembleia do estado de Nova York pelo distrito do Queens, que se proclama "progressista e muçulmano", protagonizou uma campanha viral nas redes sociais e despertou o entusiasmo de um exército de jovens voluntários no terreno para amplificar suas promessas contra o elevado custo de vida, que incluem ônibus gratuitos, creches e o congelamento dos aluguéis regulamentados.

"Adoro a juventude, mas ver uma pessoa de 33 anos sem experiência dirigindo a maior cidade do país e uma das maiores do mundo dá bastante medo", declarou à AFP.

Com 8,5 milhões de habitantes, Nova York abriga uma das maiores concentrações de milionários do mundo, mas cerca de um quarto de sua população vive na pobreza, segundo um recente relatório da associação Robin Hood e da Universidade de Columbia.

"Mamdani, com sua política de congelamento de aluguéis, ajudaria muito aqueles que cresceram aqui e não podem mais se permitir viver aqui", disse Andreas, um diretor de operações de 33 anos que votou no sábado no exclusivo bairro de Park Slope, no Brooklyn.