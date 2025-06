Putin: Rússia e China veem nova 'ordem mundial' e Moscou tem 'propostas' para crise Israel-Irã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 20, que Moscou e Pequim compartilham uma visão comum para a formação de uma nova arquitetura global. "Rússia e China estão trabalhando juntas para construir uma ordem mundial multipolar justa, com base no primado do direito internacional e no papel central das Nações Unidas", disse o líder russo durante discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.