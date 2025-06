Putin está disposto a atuar como mediador entre Irã e Israel

"Vladimir Putin confirmou a disposição da Rússia em oferecer uma mediação para avançar no diálogo", indicou o Kremlin em um comunicado que relatava uma ligação entre o presidente russo e seu homólogo emiradense, o xeque Mohamed bin Zayed.

Durante esta conversa com o líder emiradense, Putin destacou "a necessidade de um cessar o mais rápido possível das operações militares e de ativar os esforços político-diplomáticos para resolver os desacordos sobre o programa nuclear iraniano".

"Ambas as partes [russa e emiradense] expressaram sua profunda preocupação com a atual escalada do conflito entre Irã e Israel, que traz consequências muito negativas para toda a região", acrescentou a presidência russa em seu comunicado.