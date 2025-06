Putin diz estar disposto a 'ajudar a resolver' a questão nuclear entre Irã e EUA

"Temos uma parceria estreita com Teerã. E o presidente Putin disse que está disposto a usar essa parceria para ajudar a resolver a questão nuclear iraniana", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Inimigos há mais de quatro décadas, o Irã e os Estados Unidos realizaram cinco rodadas de negociações desde abril, com a mediação de Omã, em uma tentativa de concluir um acordo destinado a impedir que Teerã adquira armas nucleares. Em troca, propõe levantar as sanções que paralisam sua economia.

As grandes potências ocidentais e Israel, considerado pelos especialistas como o único país com armas nucleares no Oriente Médio, acusam há muito tempo Teerã de tentar se equipar com armamento nuclear.