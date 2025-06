Putin afirma que acordo Irã-Israel que convenha a ambas as partes é possível

"É uma questão delicada e, obviamente, devemos ser muito prudentes neste ponto, mas, na minha opinião, é possível encontrar uma solução", disse Putin em entrevista coletiva com jornalistas estrangeiros em São Petersburgo.

Ao ser consultado sobre a reação da Rússia diante de um possível assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, pelas mãos de Israel, o dirigente não quis responder.

"Se me permite, espero que seja a resposta mais apropriada para sua pergunta: nem sequer quero falar de tal possibilidade. Não quero", frisou.

Contudo, também indicou que os bombardeios israelenses estão reforçando o poder em Teerã. "Vemos que hoje no Irã [...] há uma consolidação da sociedade em relação aos dirigentes políticos do país", declarou.

Historicamente, a Rússia mantém boas relações com Israel, onde vive uma importante comunidade de origem russa.

Em contrapartida, nos últimos anos, a Rússia se aproximou do Irã que, segundo a Ucrânia e seus aliados ocidentais, fornece drones e mísseis de curto alcance para o Kremlin.

Putin detalhou que cerca de 200 russos trabalham na usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã e construída pela russa Rosatom. "Acordamos com os líderes de Israel que será garantida a sua segurança", afirmou.