Protestos contra Trump em Los Angeles terminam em caos

Durante horas, milhares de pessoas protestaram pacificamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles, no sábado, com música e balões, mas a polícia interveio repentinamente e o caos se instalou.

A manifestação, parte de um dia nacional de protestos apelidado de "Sem Reis", foi de longe a maior em mais de uma semana de marchas desencadeadas pelas operações anti-imigração do governo Trump na segunda maior cidade dos EUA.

Como as manifestações anteriores, a de sábado foi em grande parte pacífica. Começando pela manhã, a marcha terminou e os manifestantes se reuniram em uma tarde ensolarada em uma atmosfera que mais parecia um festival de rua.

No entanto, a polícia repentinamente começou a dispersar as pessoas da área, causando confusão e indignação entre os manifestantes, que foram pegos de surpresa e sem saber para onde ir.

A polícia repeliu a multidão enquanto policiais disparavam gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral horas antes do toque de recolher noturno da cidade, que começou às 20h (00h no horário de Brasília).

Se as pessoas se recusarem a sair, "as prenderemos", disse ela. "Temos sido pacientes o dia todo", acrescentou.

Esses confrontos ocorreram após mais de uma semana de protestos em Los Angeles contra as operações de imigração que abalaram a cidade.

Os protestos foram em sua maioria pacíficos e limitados a uma pequena área no centro da cidade.

Não parece que os soldados tenham intervindo imediatamente nos confrontos de sábado, nos quais a polícia de Los Angeles e o departamento do xerife assumiram a liderança.

O dia começou com danças indígenas na Prefeitura, enquanto músicos tocavam alegremente tambores em cima de barreiras de segurança de metal e vendedores ambulantes enchiam o ar com o cheiro de cebola frita.

As pessoas agitavam bandeiras, a maioria americanas, algumas invertidas em protesto, mas também emblemas do México, El Salvador, Coreia do Sul, Palestina, Califórnia e a bandeira LGBTQIA+.