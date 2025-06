Protestos contra Otan, gastos militares e guerra com Irã marcam vésperas de cúpula em Haia

Às vésperas da reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que começa nesta terça-feira, 24, centenas de pessoas protestaram em Haia, na Holanda contra a entidade, gastos militares e um possível confronto com o Irã. Manifestações foram vistas também nos EUA, França, Paquistão, Grécia e Filipinas.

Segundo a Associated Press (AP), embora o foco dos protestos de ontem em Haia fosse a própria Otan e a guerra em Gaza, iranianos aderiram ao ato com faixas que diziam "não à guerra contra o Irã", em reação aos ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no dia anterior.

A BBC informa que os ataques dos EUA ao Irã motivaram protestos em países como França, Paquistão, Grécia e Filipinas, com críticas à escalada do conflito entre Irã e Israel.

Já o New York Times registra que houve manifestações em várias cidades dos EUA, como Nova York e Boston, reunindo centenas de pessoas. Embora menores que protestos anteriores contra Trump, muitos participantes criticaram o governo iraniano, mas rejeitaram um maior envolvimento americano na guerra. Entre os cartazes, lia-se "sem guerra no Irã!", ao lado de bandeiras iranianas.

A cúpula anual da Otan, que reúne 32 países, começa amanhã com a presença esperada do presidente dos EUA, Donald Trump. O aumento dos gastos militares, uma exigência de Trump, será o principal tema das reuniões, diz a AP. Apesar do consenso aparente, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, enviou carta ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmando que comprometer Madri a destinar 5% do PIB à defesa "seria contraproducente".