Proibição de entrada de cidadãos de 12 países nos EUA entra em vigor

Na semana passada, quando anunciou a proibição de entrada, Trump afirmou que tomou a decisão após um "ataque terrorista" contra judeus no estado do Colorado.

Um homem de origem egípcia, que segundo as autoridades estava no país ilegalmente, atacou um grupo de manifestantes judeus que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza.

A proibição não se aplica aos jogadores de futebol das seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que os Estados Unidos organizarão em parceria com Canadá e México, nem aos atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, advertiu que "a amplitude da nova proibição de viagem gera preocupação do ponto de vista do direito internacional".

"Conheço a dor provocada pela cruel e xenofóbica proibição de Trump às entradas no país porque minha família sofreu isso em primeira mão", afirmou no domingo a congressista Yassamin Ansari, que tem dupla cidadania, americana e iraniana. "Lutaremos contra o veto com tudo o que temos", acrescentou.

As autoridades americanas informaram que o suspeito do ataque no Colorado, Mohamed Sabry Soliman, estava no país com um visto de turismo vencido - ele solicitou asilo em setembro de 2022.