Prisão domiciliar ou cadeia? Para onde vai Cristina Kirchner após Justiça confirmar condenação da ex-presidente

A partir de então, o Judiciário determinou que o Ministério da Segurança do governo do presidente Javier Milei defina um lugar para a detenção de Cristina, que pode, inclusive, pedir para cumprir a pena em prisão domiciliar (entenda abaixo).

Para onde vai Cristina Kirchner

Detenção em cinco dias

O tribunal que condenou a ex-presidente argentina deu cinco dias para que ela se apresente para a detenção. Cristina deverá se dirigir ao sexto andar do edifício Comodoro Py , em Buenos Aires, uma das sedes do Poder Judiciário argentino.

Transferência para unidade federal

A determinação da Justiça é para que o governo considere as "características particulares individuais" dos condenados, com garantias de "segurança e custódia". No caso de Cristina, são fatores a idade, a condição de advogada e o fato de ter sido presidente e vice-presidente do país.