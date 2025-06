Príncipe William elogia em documentário o trabalho de vigilante mexicano no Golfo da Califórnia

Desde 2009, o homem faz parte da equipe de monitoramento da organização sem fins lucrativos Red de Observadores Ciudadanos (ROC), formada por moradores locais que trabalham com as autoridades para patrulhar as águas.

De acordo com o príncipe de Gales, Ceseña Calderón "está liderando uma revolução silenciosa no mar, criando confiança, mudando a maré e mostrando como aqueles que antes eram parte do problema podem se tornar os maiores protetores do oceano".