Primeiro-ministro da Eslováquia questiona permanência na Otan

O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, defensor de uma reaproximação com a Rússia, ameaçou sair da Otan se a aliança militar decidir por um forte aumento dos gastos com defesa na cúpula marcada para a próxima semana.

Os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reúnem na próxima semana em Haia para discutir e presumivelmente aprovar um aumento do gasto militar, como reivindica o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.