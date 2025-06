Primeiro-ministro britânico afirma que há consenso no G7 para apelo à 'desescalada' entre Israel e Irã

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou, nesta segunda-feira (16), que os líderes do G7 reunidos no Canadá concordam em seu desejo de uma desescalada entre Israel e Irã.

Starmer destacou que falou com a maioria dos líderes do G7 depois de sua chegada no domingo para a cúpula, e conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.