Presidente do México pede ao EUA que não trate imigrantes como criminosos

Claudia enfatizou que a mão de obra imigrante também "sustenta a economia dos Estados Unidos", e pediu que essa questão seja abordada por meio do diálogo, para uma "reforma migratória integral" nos Estados Unidos. "Não concordamos com essa forma de lidar com o fenômeno da imigração, não é com operações nem com violência", disse, pedindo respeito aos direitos humanos dos imigrantes.