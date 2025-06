Presidente diz que Irã não iniciou nem queria guerra, mas não deixará agressão sem resposta

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, voltou a ameaçar uma retaliação pelo ataque norte-americano a instalações nucleares do país persa no final de semana. "Não iniciamos a guerra nem a queríamos, mas não deixaremos a agressão contra o Irã sem resposta", afirmou, em publicação no X.

Pezeshkian se comprometeu ainda a defender a segurança do país "com todo o nosso ser" e a responder à cada "ferimento" com "fé, sabedoria e determinação".

Também nesta segunda-feira, 23, a conta do governo iraniano no X informou que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, teve "boa reunião" com o presidente russo, Vladimir Putin.