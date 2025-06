Premiês da China e do Canadá conversam por telefone e mostram disposição para melhorar relação

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, conversou por telefone nesta sexta-feira, 6, com o homólogo do Canadá, Mark Carney, a pedido do líder canadense, informou o Ministério das Relações Exteriores chinês, em nota. Na ocasião, Li Qiang afirmou que as relações China-Canadá têm sido, há muito tempo, uma prioridade nas relações chinesas com os países ocidentais, mas que "têm sido alvo de interferências desnecessárias e enfrentado sérias dificuldades".