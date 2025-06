Premiê de Israel pede avanços em negociação para libertar reféns

O primeiro-ministro israelense de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo, 15, ter ordenado aos negociadores que avancem nas conversas sobre a libertação dos reféns mantidos em Gaza, após perceber uma oportunidade. "Dei instruções porque vi uma abertura." O premiê não deu mais detalhes. Uma proposta dos EUA de um cessar-fogo de 60 dias em Gaza com a libertação de metade dos reféns tem sido discutida nas negociações indiretas entre Israel e Hamas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.