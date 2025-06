Premiê britânico enfrenta rebelião de trabalhistas por reformas em benefícios sociais

Starmer tornou-se primeiro-ministro em julho de 2024, após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições gerais, que encerraram 14 anos de governo conservador no Reino Unido.

As rebeliões dentro do partido não demoraram a acontecer, como quando ele anunciou a extinção do auxílio à calefação para aposentados, justificando com a necessidade de reequilibrar as contas públicas.