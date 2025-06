Prefeito de cidade equatoriana de Guayaquil denuncia ataques contra comércios

O prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunciou nesta quarta-feira (4) "atentados" com explosivos em áreas comerciais dessa cidade, uma das mais violentas do Equador. Não há informações sobre vítimas.

Guayaquil será palco na quinta-feira da partida entre a seleção local e a brasileira, cujos jogadores já treinam na cidade sob a direção do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador, onde 3.084 pessoas foram assassinadas entre janeiro e abril deste ano. O país encerrou 2024 com uma taxa de 38 homicídios por cada 100.000 habitantes.

"Esta noite e madrugada foram registrados atentados em Guayaquil: um em vários setores de La Bahía, e outros dois" por volta da 1h local (3h no horário de Brasília), escreveu Álvarez em sua conta no X.

A polícia informou à AFP que em La Bahía, no centro de Guayaquil, "foi reportada a detonação de um suposto artefato explosivo (...) que causou danos materiais em três estabelecimentos".

Acrescentou que durante a madrugada, equipes do Grupo de Intervenção e Resgate (GIT) "detonaram de forma controlada (...) dois artefatos tipo dinamite que foram lançados em estabelecimentos comerciais" em outra área da cidade.

O ministro do Interior, John Reimberg, relacionou as explosões com extorsões sofridas pelos comerciantes por parte de grupos criminosos.