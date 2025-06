Preços do petróleo sobem mais de 4% na abertura dos mercados na Ásia

As cotações do petróleo subiram mais de 4% na abertura das bolsas asiáticas nesta segunda-feira (23, hora local), antes de moderar sua ascensão, depois dos ataques americanos do fim de semana no Irã, que geraram temores de interrupções no fornecimento da commodity.

Às 20h45 de domingo em Brasília, o barril de tipo WTI, referência no mercado americano, subia 2,56%, para 75,73 dólares, depois de superar os 78 dólares, enquanto o barril de tipo Brent, de referência na Europa, subia 2,47%, a 78,91 dólares, depois de ter alcançado 81 dólares, a cotação mais alta em seis meses.

Teerã ameaçou os Estados Unidos com represálias, elevando o risco de uma escalada no Oriente Médio após os ataques americanos contra instalações nucleares do Irã.

Os fatos do fim de semana reacenderam os temores do pior cenário possível para o mercado de petróleo: o fechamento do Estreito de Ormuz, perto da costa iraniana, por onde passa quase 20% do petróleo do mundo.

Os preços da commodity tinham subido depois que Israel atacou o Irã em 13 de junho, mas o mercado se acalmou na última semana porque os ataques não afetaram gravemente a infraestrutura petrolífera iraniana.

Contudo, devido à magnitude esperada das represálias iranianas e ao aumento das tensões, as exportações de petróleo do Oriente Médio podem ser afetadas.