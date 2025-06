Pré-candidato baleado na Colômbia passa por cirurgia de emergência por sangramento cerebral

O senador da oposição, de 39 anos, foi internado em um centro médico em 7 de junho com três ferimentos de bala, dois na cabeça e um na perna. Desde então, passou por duas cirurgias, segundo os médicos.

Um adolescente de 15 anos está preso, acusado de ser o autor do atentado, além de outros dois suspeitos de participação. Todos foram indiciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Nenhum deles admitiu as acusações.

No domingo, milhares de pessoas marcharam em Bogotá e outras cidades do país para repudiar a violência após o ataque a Uribe.

A tentativa de homicídio lembra os piores momentos do narcotráfico nas décadas de 1980 e 1990, no auge do governo de Pablo Escobar, quando quatro candidatos presidenciais foram assassinados.