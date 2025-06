Por que 5,3 mil brasileiros devem deixar Portugal? Entenda os fatores que levaram à recusa dos pedidos de residência

A ação ocorre em meio à nova política migratória portuguesa, com endurecimento das regras e forte discurso da direita sobre controle de fronteiras. A taxa de rejeição de pedidos de residência entre brasileiros foi de 7,3% – baixa se comparada, por exemplo, aos 46,6% dos indianos. Ainda assim, o número de brasileiros impactados chama atenção.

O objetivo, segundo o governo português, é garantir que permaneçam no país apenas aqueles que atendem aos critérios legais de permanência , como contrato de trabalho, vínculo estudantil ou capacidade financeira comprovada.

O que levou à rejeição dos pedidos?

Maurício Gonçalves, advogado especialista em Direito Internacional com foco em imigração para Portugal, explica que a maioria das recusas se dá por questões técnicas e legais — e não por perseguição direcionada.

Anteriormente, muitos brasileiros se instalaram no país com base em uma política chamada “manifestação de interesse” – mecanismo que permitia a regularização de quem estivesse em Portugal sem visto adequado, mas que foi encerrado em junho de 2024.

— Portugal sempre foi um país muito aberto. Mas não é qualquer imigração que resolve a demanda do país. Muitos brasileiros contribuem muito, falam a língua, querem se integrar, construir vida aqui. O mesmo não pode ser dito de todas as nacionalidades — diz o advogado, que atua há mais de 25 anos na área de cidadania portuguesa.

Novo contexto político

Para Marçal de Menezes, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e especialista na história de Portugal e dos países de cultura lusófona, a medida precisa ser entendida dentro de um novo contexto político. Ele vê o movimento como reflexo da guinada conservadora e do avanço da extrema-direita nas últimas eleições: