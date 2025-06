Polícia de Minnesota encontra carro usado por suspeito de atirar em legisladores

A polícia recuperou uma lista com nomes de vários legisladores e outros oficiais no falso carro de polícia que um suspeito usou nos ataques a tiros contra dois legisladores em Minnesota, nos Estados Unidos.

A democrata Melissa Hortman , ex-presidente da Câmara de Minnesota, e seu marido foram baleados e mortos no início do sábado (14) em sua casa em Brooklyn Park.

Um segundo legislador estadual, o senador democrata John Hoffman , e sua esposa foram baleados várias vezes em Champlin, cidade a 14 quilômetros de Brooklyn Park, um trajeto que demora 15 minutos de carro para ser feito. Oficiais dizem que tanto Hortman quanto Hoffman estavam na lista encontrada no carro do suspeito.

— Quando fizemos uma busca no veículo, havia um manifesto que identificava muitos legisladores e outros oficiais. Nós imediatamente fizemos alertas para o Estado . Tomamos ação em alertá-los e fornecer segurança onde necessário — disse Bruley.

À procura de suspeito

As autoridades estavam ativamente à procura de um suspeito nas horas seguintes aos tiroteios.

— Todos nós, em Minnesota e pelo país, devemos nos posicionar contra todas as formas de violência política — disse Walz em uma coletiva de imprensa no sábado. — Aqueles responsáveis por isso serão responsabilizados.

Quem foram os alvos dos ataques

Entenda as investigações

Drew Evans, superintendente do Bureau de Aplicação Criminal, disse que as autoridades estavam ativamente à procura do suspeito. Autópsias serão feitas para determinar a extensão das lesões, mas Hortman e seu cônjuge morreram de ferimentos de bala, disse Evans.