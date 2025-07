Polêmico orçamento federal de Trump, à prova no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca nesta segunda-feira (30) a aprovação no Senado de seu polêmico orçamento federal, que inclui bilhões de dólares em créditos fiscais e controle migratório, além de cortes na cobertura médica.

O objetivo dos democratas será atrasar o máximo possível a votação final e conseguir que os republicanos, que têm maioria no Congresso, rejeitem propostas.

Espera-se que a sessão dure toda a segunda-feira e termine com uma votação nas últimas horas do dia.

O republicano de 79 anos instou publicamente os senadores a aprovarem com rapidez o projeto. Nesta segunda, comemorou que "está avançando a um bom ritmo".

O Escritório de Orçamento do Congresso, que avalia o impacto dos projetos de lei nas finanças públicas, estimou no domingo que o texto aumentará a dívida nacional em mais de 3 trilhões de dólares (16,4 trilhões de reais) até 2034.

Para compensar parcialmente, os republicanos planejam cortar o Medicaid, o programa público de seguro médico do qual dependem milhões de americanos de baixa renda.

Também se propõem a reduzir o programa de assistência alimentar SNAP e desmantelar os incentivos fiscais para as energias renováveis adotados durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden.

O senador Thom Tillis declarou que se oporá ao projeto de lei por considerar que a reforma do Medicaid "causaria sofrimento". Trump o atacou publicamente dizendo que ele apenas "fala e reclama".

Tillis anunciou no domingo que não será candidato à reeleição, uma evidência do controle de Trump sobre o Partido Republicano.

Outros conservadores também expressaram sua oposição. O bilionário Elon Musk, ex-conselheiro de Trump que se desentendeu com o presidente por causa do projeto, classificou o texto do Senado como "absolutamente insano" por querer cortar os subsídios governamentais às energias limpas.