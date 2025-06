'Pior cenário' seria saída do Irã do Tratado de Não Proliferação, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou nesta quinta-feira (26) sobre o risco de o Irã sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o que seria "o pior cenário" após os ataques americanos às instalações atômicas da República Islâmica.

Em meio à controvérsia sobre se os ataques americanos do último domingo às instalações de Natanz, Isfahan e Fordo destruíram ou não o programa nuclear iraniano, Macron estimou que as ações dos Estados Unidos tiveram "uma eficácia real", ao término de uma cúpula europeia em Bruxelas.

Por isso, e "para salvaguardar o Tratado de Não Proliferação" de armas nucleares, o presidente anunciou que falará nos próximos dias com cada um dos demais membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a começar pelo presidente americano Donald Trump, com quem já conversou nesta quinta-feira.