Pioneiro do funk Sly Stone morre aos 82 anos

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Sly Stone de Sly and the Family Stone", afirmou sua família em um comunicado.

Ao longo de cinco anos, deixou um impacto indelével na música americana e mundial, desde o sucesso de estreia do grupo "Dance to the Music" em 1967 e o primeiro de seus três números um, "Everyday People" um ano depois, até a obra-prima do rhythm and blues dos anos 70 "If You Want Me To Stay".